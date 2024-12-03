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Як Україна повертатиме Крим — нові деталі

3 грудня 2024 12:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, як Україна повертатиме Крим
Жінка тримає плакат "Крим = Україна". Фото: "Україна до НАТО"
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Україна не відмовляється від планів деокупації Криму. Для цього слід застосовувати всі механізми, як військові, так і дипломатичні. Дещо робиться прямо зараз.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

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За словами речника, від Криму ніхто не відмовляється, він залишається одним з перших питань у порядку денному. Для деокупації півострову застосовуються різні механізми.

"Це буде військово-дипломатичний шлях в будь-якому разі", — сказав Сергій Братчук.

Що відбувається зараз

За словами речника УДА, процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму триває. Сили оборони продовжують наносити удари по ворожим військовим об'єктам на півострові. 

"Звичайно, хочеться кожного дня новини з Криму про те, що знищений той чи інший ворожий об'єкт. Але тим не менш такі новини все рівно приходять. Все рівно виносять вперед ногами системи протиповітряної оборони, РЛС наприклад. Працює ГУР", — говорить Сергій Братчук.

Речник зауважив, що на території Криму досі залишається чимало ворожих військових об'єктів, які мають бути знищені. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не може повернути Крим військовим шляхом. Також ми повідомляли про успішні операції ГУР на півострові.

війна Крим деокупація України Сергій Братчук дипломатія

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