Стало известно, как Украина будет возвращать Крым

Женщина держит плакат "Крым = Украина". Фото: "Украина в НАТО"

Украина не отказывается от планов деоккупации Крыма. Для этого следует использовать все механизмы, как военные, так и дипломатические. Кое-что делается прямо сейчас.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По словам спикера, от Крыма никто не отказывается, он остается одним из первых вопросов в повестке дня. Для деоккупации полуострова используются разные механизмы.

"Это будет военно-дипломатический путь в любом случае", — сказал Сергей Братчук.

Что происходит сейчас

По словам спикера УДА, процесс демилитаризации временно оккупированного Крыма продолжается. Силы обороны продолжают наносить удары по вражеским военным объектам на полуострове.

"Конечно, хочется каждый день новости из Крыма о том, что уничтожен тот или иной вражеский объект. Но, тем не менее такие новости все равно приходят. Все равно выносят вперед ногами системы противовоздушной обороны, например, РЛС. Работает ГУР", — говорит. Сергей Братчук.

Спикер отметил, что на территории Крыма до сих пор остается немало враждебных военных объектов, которые должны быть уничтожены.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым военным путем. Также мы сообщали об успешных операциях ГУР на полуострове.