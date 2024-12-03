Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Как Украина будет возвращать Крым — новые детали arrow

Как Украина будет возвращать Крым — новые детали

3 декабря 2024 12:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стало известно, как Украина будет возвращать Крым
Женщина держит плакат "Крым = Украина". Фото: "Украина в НАТО"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украина не отказывается от планов деоккупации Крыма. Для этого следует использовать все механизмы, как военные, так и дипломатические. Кое-что делается прямо сейчас.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Крым в центре внимания

По словам спикера, от Крыма никто не отказывается, он остается одним из первых вопросов в повестке дня. Для деоккупации полуострова используются разные механизмы.

"Это будет военно-дипломатический путь в любом случае", — сказал Сергей Братчук.

Что происходит сейчас

По словам спикера УДА, процесс демилитаризации временно оккупированного Крыма продолжается. Силы обороны продолжают наносить удары по вражеским военным объектам на полуострове.

"Конечно, хочется каждый день новости из Крыма о том, что уничтожен тот или иной вражеский объект. Но, тем не менее такие новости все равно приходят. Все равно выносят вперед ногами системы противовоздушной обороны, например, РЛС. Работает ГУР", — говорит. Сергей Братчук.

Спикер отметил, что на территории Крыма до сих пор остается немало враждебных военных объектов, которые должны быть уничтожены.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не может вернуть Крым военным путем. Также мы сообщали об успешных операциях ГУР на полуострове.

война Крым деоккупация Украины Сергей Братчук дипломатия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

13:03 Венедиктова заявила об успехах детей-спортсменов в Швейцарии

13:01 Бидный: Успех спорта является частью национального бренда Украины

13:00 "Зимова єПідтримка" для пенсионеров — как получить выплаты

12:56 Как Украина будет возвращать Крым — новые детали

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

12:37 В ОП объяснили, какой была дипломатия на Олимпийских играх

12:26 Праздник приближается — в центре Одессы устанавливают елку

12:22 Работа на праздники — будут ли доплачивать украинцам в 2024 году

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Новость с фото

12:12 Красная икра на праздники — какие цены в популярных супермаркетах

13:03 Венедиктова заявила об успехах детей-спортсменов в Швейцарии

13:01 Бидный: Успех спорта является частью национального бренда Украины

13:00 "Зимова єПідтримка" для пенсионеров — как получить выплаты

12:56 Как Украина будет возвращать Крым — новые детали

12:37 В ОП объяснили, какой была дипломатия на Олимпийских играх

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

12:26 Праздник приближается — в центре Одессы устанавливают елку

12:22 Работа на праздники — будут ли доплачивать украинцам в 2024 году

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

Новость с фото

12:12 Красная икра на праздники — какие цены в популярных супермаркетах

12:10 Зарплата до 50 тыс. грн — ТОП-5 вакансий в декабре

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК