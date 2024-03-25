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Як у понеділок дістатися сусідніх країн з Одеси — затори на міжнародних трасах

25 березня 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як у понеділок дістатися сусідніх країн з Одеси — затори на міжнародних трасах
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на понеділок, 25 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією також не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор у районі села Маяки та у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні близько 1 години.

Як в понеділок дістатися сусідніх країн з Одеси — затори на міжнародних трасах - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька незначних скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Спаське, Кирнички та Ізмаїл, але вони не впливатимуть на загальний час подорожі. За даними картографічного сервісу, дістатися до румунського кордону сьогодні можна менше ніж за 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови та триватиме 5 годин 19 хвилин.

Як в понеділок дістатися сусідніх країн з Одеси — затори на міжнародних трасах - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 25 березня вартість бензину тримається на рівні попереднього дня. Також не зазнали змін ціни на дизпальне та автогаз. Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Більше для водіїв

Нагадаємо, ми писали, що вже час задуматися про заміну гуми на автомобілях із зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

Ми також розповідали, що найзручніший та найдешевший варіант зарядки електромобіля — дома в нічний час. За умови, що вдасться досягти заряду приблизно на 100 км ходу, його має вистачити для щоденних поїздок на роботу, в магазин та по інших справах.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
Одеська область
затори
Новини Одеси
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