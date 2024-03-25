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Как в понедельник добраться до соседних стран из Одессы — пробки на международных трассах

25 марта 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как в понедельник добраться до соседних стран из Одессы — пробки на международных трассах
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на понедельник, 25 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка в районе села Маяки и в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветами. Путешествие в Паланку продлится сегодня около 1 часа.

Как в понедельник добраться до соседних стран из Одессы — пробки на международных трассах - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы сразу несколько незначительных скоплений машин. Да, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Спасское, Кирнички и Измаил, но они не будут влиять на общее время путешествия. По данным картографического сервиса, добраться до румынской границы сегодня можно меньше, чем через 4 часа. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий по территории Молдовы и продлиться 5 часов 19 минут.

Как в понедельник добраться до соседних стран из Одессы — пробки на международных трассах - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 25 марта  стоимость бензина держится на уровне предыдущего дня. Также не изменились цены на дизтопливо и автогаз. Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Больше для водителей

Напомним, мы писали, что уже пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла.

Мы также рассказывали, что самый удобный и дешевый вариант зарядки электромобиля – дома в ночное время. При условии, что удастся достичь заряда примерно на 100 км хода, его должно хватить для ежедневных поездок на работу, в магазин и по другим делам.

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