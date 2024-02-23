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Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці

23 лютого 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом вечір пʼятниці, 23 лютого, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігається декілька значних заторів на різних ділянках, зокрема у межах виїзду з обласного центру та Маяків. Водночас до Румунії дорога не сильно завантажена, незначні затори не впливатимуть на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк, природного парку та молдавського КПП. Також рух сильно ускладнено на виїзді із самої Одеси. Ці ділянки на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері 1 годину 18 хвилини. 
 

Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Татарбунарів. Також залишаються черги перед самим КПП. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 31 хвилин. 
 

Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.

Також ми писали, що спільна розробка Michelin та General Motors безповітряних шин для легкових автомобілів та оголошення про їхнє випробування цього року на електромобілях Chevrolet Bolt привернуло увагу автолюбителів до технології. Втім, деякі конкуренти, зокрема Continental скептично ставляться до цієї затії.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
дороги
мапа
прикордонники
затори
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