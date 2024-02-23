Як виїхати з Одещини до Молдови та Румунії — ситуація на КПП на вечір п'ятниці

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом вечір пʼятниці, 23 лютого, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігається декілька значних заторів на різних ділянках, зокрема у межах виїзду з обласного центру та Маяків. Водночас до Румунії дорога не сильно завантажена, незначні затори не впливатимуть на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк, природного парку та молдавського КПП. Також рух сильно ускладнено на виїзді із самої Одеси. Ці ділянки на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері 1 годину 18 хвилини.



Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Татарбунарів. Також залишаються черги перед самим КПП. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 31 хвилин.



Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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