Как выехать из Одесской области в Молдову и Румынию — ситуация на КПП на вечер пятницы

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер пятницы, 23 февраля, на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдается несколько значительных пробок на разных участках, в частности в рамках выезда из областного центра и Маяков. В то же время в Румынию дорога не сильно загружена, незначительные пробки не будут влиять на общее время поездки.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк, природного парка и молдавского КПП. Также движение сильно затруднено на выезде из самой Одессы. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером 1 час 18 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и Татарбунаров. Также остаются очереди перед КПП. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 31 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

Также мы писали, что совместная разработка Michelin и General Motors безвоздушных шин для легковых автомобилей и объявления об их испытаниях в этом году на электромобилях Chevrolet Bolt привлекло автолюбителей к технологии. Впрочем, некоторые конкуренты, в частности Continental, скептически относятся к этой затее.