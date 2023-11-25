Чоловіків не пропускають на південь Одеської області через прикордонну зону з Молдовою – чи це законно?

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Поїздка до Татарбунарів, Ізмаїлу або Рені для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина — КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають військовозобов'язаних, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Чи законні дії прикордонників і що робити, якщо вас не пропускають до родичів?

Журналісти Новини.LIVE звернулися з цим питанням до адвоката Олексія Шалару.

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Чи законні дії прикордонників

Після знищення залізничного мосту в Затоці дістатися Бессарабії можна лише однією дорогою — "Одеса — Рені". Ось тільки є одна проблема — 8 км цієї траси проходять фактично молдовською територією. І ось уже півтора року як для військовозобов'язаних чоловіків транзитний проїзд там обмежений. Людей просто не пропускають далі блокпоста. Проте жодних офіційних документів на обмеження проїзду немає.

"Ці дії незаконні, службовці керуються наказом якогось командира, але цей наказ не є нормативним документом, який розповсюджується на цивільних людей. Він не зареєстрований в Мін'юсті, він не є нормативним документом, але вони уперто кажуть, що це наш наказ і ми будемо його виконувати. І коли просиш письмову відмову, її не видають. Оскаржити в суді це неможливо", — пояснює адвокат Олексій Шалару.

Олексій Шалару вважає дії прикордонників незаконними. Фото: Новини.LIVE

Єдине, що можна вимагати від прикордонників, якщо вас не пропускають на транзитну територію, — це складання протоколу про притягнення до адміністративного правопорушення. У цьому протоколі повинні зазначити, яких саме документів у вас не було при собі для перетину цієї ділянки траси. Оскільки ніде в офіційних ресурсах немає переліку всіх паперів, необхідних для проходження цього КПП, протокол можна оскаржити у суді.

Які документи вимагають

За словами адвоката, прикордонники перевіряють у чоловіків, які прямують на південь Одеської області, такі документи: реєстрація, нотаріальний виклик, він може бути затверджений сільською радою регіону, військово-облікові документи та паспорт громадянина України. Також запитують про ціль поїздки.

"Головний документ, який вони вимагають, — це право власності в Татарбунарах чи в Рені або в іншому населеному пункті регіону. Тоді ви пред’являєте нотаріальну копію. Бували випадки, коли людина, яка там проживає, повинна робити виклик іншій особі, щоб та приїхала до неї. Це не передбачено ніяким правовим документом. Взагалі, це стосується в першу чергу інших регіонів", — каже адвокат.

Адвокат радить мати при собі всі необхідні документи. Фото: Новини.LIVE

Алгоритм дій

Як показує практика, алгоритму дій у цьому разі не існує. Виклики поліції нічого не дають. За словами адвоката, на його очах чоловіка, який їхав на похорон до близьких, не пропустили без так званого запрошення. Фахівець взагалі не рекомендує військовозобов'язаним їздити зараз до Бессарабії.

"З літа ретельніше стали перевіряти, раніше можна було проїхати більш-менш нормально, зараз перевіряють майже кожного чоловіка, як тільки бачать номери іншого регіону, — починають вистроюватися черги", — констатує Олексій Шалару.

Олексій не радить чоловікам зараз їздити до Бессарабії. Фото: Новини.LIVE

Видача повісток на КПП

Повістки на КПП роздають вже рідше, але це не означає, що від цієї практики відмовилися зовсім. Щодо законності таких дій, то, за словами адвоката, думки юристів розходяться, одні вважають, що повістки повинні бути тільки адресні, щоб була записана адреса людини, її паспортні дані. Інші вважають, що це законно.

"Я не можу стовідсотково сказати, чи це законні дії, але якщо ви вже отримали цю повістку, розписалися в ній, то ви зобов’язані з’явитися в ТЦК. Але можна її просто не брати", — радить Олексій Шалару.

За словами адвоката, ситуація на транзитній території українсько-молдовського кордону не зміниться до кінця війни. І як вирішуватиметься проблема з проїздом на південь Одеської області, поки незрозуміло. Необхідний чіткий алгоритм, але він, судячи з усього, ще не розроблений.