Мужчин не пропускают на юг Одесской области через приграничную зону с Молдовой — законно ли это?

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новости.

Поездка в Татарбунары, Измаил или Рени для мужчин может превратиться в настоящий квест. Причина — КПП за селом Маяки, где пограничники фактически не пропускают военнообязанных, желающих транзитом пересечь украинско-молдавскую границу. Законны ли действия пограничников и что делать, если вас не пропускают к родственникам?

Журналисты Новости.LIVE обратились с этим вопросом к адвокату Алексею Шалару.

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Законны ли действия пограничников

После уничтожения железнодорожного моста в Заливе, добраться до Бессарабии можно только одной дорогой — "Одесса — Рени". Вот только есть одна проблема — 8 км этой трассы проходят фактически по молдовской территории. И вот уже полтора года для военнообязанных мужчин транзитный проезд там ограничен. Людей просто не пропускают дальше блокпоста. Однако никаких официальных документов на ограничение проезда нет.

Алексей Шалару считает действия пограничников незаконными. Фото: Новини.LIVE

"Данные действия незаконны, служащие руководствуются приказом какого-то командира, но этот приказ не распространяется на гражданских и не является нормативным документом. Он не зарегистрирован в Минюсте, он не является нормативным документом, но они упорно говорят, что это наш приказ и мы будем его выполнять. И когда просишь письменный отказ, его не выдают. Обжаловать в суде это невозможно", — объясняет адвокат Алексей Шалару.

Единственное, что можно требовать от пограничников, если вас не пропускают на транзитную территорию, — составление протокола об административном правонарушении. В этом протоколе должны указать, каких именно документов у вас не было при себе для пересечения этого участка трассы. Поскольку ни в одном из официальных ресурсов нет перечня всех бумаг, необходимых для прохождения данного КПП, протокол можно обжаловать в суде.

Какие документы требуют

По словам адвоката, пограничники проверяют у мужчин, направляющихся на юг Одесской области, следующие документы: регистрацию, нотариальный вызов, он может быть утвержден сельским советом региона, военно-учетные документы и паспорт гражданина Украины. Также спросят о цели поездки.

"Главный документ, который они требуют, — это право собственности в Татарбунарах или в Рене, или в другом населенном пункте региона. Тогда вы предъявляете нотариальную копию. Бывали случаи, когда проживающий там человек должен делать вызов другому лицу, чтобы приехать к нему. Это не предусмотрено никаким правовым документом. Вообще это касается в первую очередь других регионов", — говорит адвокат.

Адвокат советует иметь при собе все необходимые документы. Фото: Новини.LIVE

Алгоритм действий

Как показывает практика, алгоритма действий в данном случае не существует. Вызовы полиции ничего не дают. По словам адвоката, на его глазах мужчину, который ехал на похороны к близким, не пропустили без так называемого приглашения. Специалист вообще не рекомендует военнообязанным ездить сейчас в Бессарабию.

"С лета более тщательно стали проверять, раньше можно было проехать более или менее нормально, сейчас проверяют почти каждого мужчину, как только видят номера другого региона, — начинают выстраиваться очереди", — констатирует Алексей Шалару.

Алексей не советует мужчинам сейчас ездить в Бессарабию. Фото: Новини.LIVE

Выдача повесток на КПП

Повестки на КПП раздают уже пореже, но это не значит, что от данной практики отказались совсем. Что касается законности данных действий, то, по словам адвоката, мнения юристов расходятся, одни считают, что повестки должны быть только адресные, чтобы был записан адрес человека, его паспортные данные. Остальные считают, что это законно.

"Я не могу полностью сказать, что это законные действия, но если вы уже получили эту повестку, расписались в ней, то вы обязаны явиться в ТЦК. Но можно ее просто не брать", — советует Олексей Шалару.

По словам адвоката, ситуация на транзитной территории украино-молдавской границы не изменится до конца войны. И как будет решаться проблема с проездом на юг Одесской области, пока неясно. Необходим четкий алгоритм, но он, судя по всему, еще не разработан.