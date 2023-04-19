Тарифи на опалення в Одесі: як зміняться

Квитанція на оплату комунальних послуг. Фото: Нафтогаз

Під час воєнного стану в країні, тарифи на газ і тепло для населення стримуються. Але після закінчення війни ціни на ці послуги можуть вирости у декілька разів.

Про цінові прогнози на опалення кореспондентам Новини.LIVE розповів експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський.

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За його прогнозами, вартість однієї гігакалорії зросте у 2-3 рази. Але насамперед все залежатиме від роботи кабміну.

"Сьогодні держава має великі борги, які будемо ще довго віддавати. МВФ вже вимагає від уряду підняти тарифи, прибрати пільги, якими користуються наші громадяни", — наголошує Матковський.

Якими будуть тарифи?

Наразі вартість за одну гігакалорію складає 1800 гривень, але, як наголошує експерт вона може збільшитися у декілька разів.

"На жаль, підняття пенсій, зарплат не покриє ті тарифи. Маємо розуміти, якщо і далі будемо державу розкрадати, то її існування буде під дуже великим питанням", — додає експерт.

На думку експерта щоб новий опалюваний сезон пройшов нормально та без лімітів, потрібно налаштувати на це економіку та відновити повністю систему опалення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

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