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Как изменятся тарифы на тепло в Одессе: объяснение эксперта Матковского

19 апреля 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тарифы на отопление в Одессе: как изменятся
Квитанция на оплату коммунальных услуг. Фото: Нафтогаз
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время военного положения в стране тарифы на газ и тепло для населения сдерживаются. Но после войны цены на эти услуги могут вырасти в несколько раз.

О ценовых прогнозах на отопление корреспондентам Новини.LIVE рассказал эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский.

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По его прогнозам, стоимость одной гигакалории вырастет в 2-3 раза. Но, прежде всего, все будет зависеть от работы кабмина.

"Сегодня у государства большие долги, которые будем еще долго отдавать. МВФ уже требует от правительства поднять тарифы, убрать льготы, которыми пользуются наши граждане", — отмечает Матковский.

Какими будут тарифы?

Сейчас стоимость за одну гигакалорию составляет 1800 гривен, но, как отмечает эксперт, она может увеличиться в несколько раз.

"К сожалению, поднятие пенсий, зарплат не покроет эти тарифы. Должны понимать, если и дальше будем государство разворовывать, то его существование будет под очень большим вопросом", — добавляет эксперт.

По мнению эксперта, чтобы новый отопительный сезон прошел нормально и без лимитов, нужно настроить на это экономику и полностью восстановить систему отопления.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Также мы писали, что крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", с осени прошлого года перешедшая в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

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