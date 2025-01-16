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Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

16 січня 2025 18:47
Рвачова Анастасія - редактор
Зарплата одеситів за рік: як змінилися статки містян
Одесити гуляють на Аркадії. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

У 2024 році в Україні мінімальна заробітна плата зазнала суттєвого зростання, що сприяло підвищенню доходів громадян. Проте у 2025 році таких змін у державному бюджеті не передбачено, і на тлі стрімкого зростання цін у магазинах українцям, зокрема одеситам, стає все складніше забезпечити себе найнеобхіднішими товарами. Постає питання, чи вистачить нинішніх заробітків для комфортного життя у поточних економічних умовах?

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як економічні зміни за минулий рік вплинули на їхні доходи. 

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Доходи одеситів

Минулий рік приніс різні виклики для одеситів. З одного боку, зростання податків і закриття бізнесів болісно вдарили по їхніх гаманцях. З іншого — ці труднощі могли стати стимулом для пошуку нових можливостей і змін, які відкривають перспективи для кращого майбутнього. Саме так сталося у Вікторії, яка у 2024 році почала опановувати нову професію у коледжі та паралельно пішла працювати рієлтором. 

"Я вступила до коледжу та почала працювати рієлтором. Десь у місяць маю дохід в 40-60 тисяч гривень. Цього мені цілком вистачає, враховуючи власне житло", — ділиться  Вікторія. 

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

З іншого боку, частина одеситів напряму відчула кризу скорочення. Зокрема Оксана, яка втратила третину своїх доходів. Дівчина каже, що в університеті скоротили кількість годин на вивчення її предмету. А зі школи за час війни відрахувалося досить багато учнів, класи довелося обʼєднати, що також вплинуло на робочі години вчительки. 

"Мій дохід зменшився майже втричі. Це повʼязано зі скороченнями в університеті та школі. Я працюю викладачем, і нам сильно порізали години. Грошей зовсім не вистачає, тому я намагаюся знайти додатковий заробіток не за професією. На жаль, у нас дуже мало платять вчителям. У мене досвід 11 років, і я можу максимум претендувати на 8 тисяч гривень", — додає Оксана. 

Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Догляд за дитиною

А ось одеситка Ольга майже від початку війни перебуває в декреті, тож їй важко оцінити рівень доходів людей. Проте за власними спостереженнями каже, що співвідношення зарплат та цін залишається майже таким самим. Саме тому підвищення важко назвати відчутними. 

"Я в декреті. Але як чую, то не дуже щось змінилося. Сама зарплата, може, і підвищується, але ціни також сильно ростуть. Тому мені здається, що відчутних змін немає", — зазначає Ольга. 

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Є до чого прагнути

Деякі одесити зазначають, що їхніх поточних доходів вистачає на покриття основних потреб. Однак час від часу з'являється бажання заробляти більше, особливо коли стикаєшся з витратами, які постійно зростають. Цим ділиться й Ростислав, який у разі підвищення зарплати зможе відкладати гроші на мрію. 

"Мої доходи не змінилися за рік. Мене вони влаштовують, я працюю кухарем. Але все ж таки хотілося десь на 20% більше — тоді можна навіть на щось відкладати", — наголошує хлопець. 

Одесит Ростислав. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 
Одесит Ростислав. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко

Водночас Рада ще не знає, що для неї підготував 2025 рік у плані доходів. Але дівчина сподівається на підвищення, адже вона над цим працювала весь минулий рік. І додає, що зі збільшенням доходів можна бажати більшого. Тому завжди є до чого прагнути. 

"Сподіваюсь, мої доходи зросли. Я працюю над цим. Стараюся розвивати себе, розвивати країну. І по собі бачу, що коли ростуть доходи, ростуть і бажання. Зараз мене, в принципі, все влаштовує, але завжди хочеться краще", — підсумовує Рада. 

Одеситка Рада. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Одеситка Рада. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Попри всі фінансові труднощі, одесити демонструють стійкість і продовжують шукати шляхи адаптації до нових економічних реалій. Вони знаходять способи пристосуватися до зростання цін та податків, освоюють нові навички та шукають додаткові джерела доходів. Проте залишається відкритим питання: чи зможуть ці зміни справді покращити їхній добробут у довгостроковій перспективі, або ж нові виклики знову поставлять під загрозу фінансову стабільність? Відповідь на це покаже лише час і подальший розвиток економіки країни.

Нагадаємо, українці повинні декларувати доходи, аби сплачувати податки до державного бюджету.

Також ми писали, що в Україні назвали блогерку, яка заробляє найбільше. 

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