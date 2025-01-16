Зарплата одесситов за год: как изменилось состояние горожан

Одесситы гуляют на Аркадии. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В 2024 году в Украине минимальная заработная плата претерпела существенный рост, что способствовало повышению доходов граждан. Однако в 2025 году таких изменений в государственном бюджете не предусмотрено, и на фоне стремительного роста цен в магазинах украинцам, в частности одесситам, становится все сложнее обеспечить себя самыми необходимыми товарами. Возникает вопрос: хватит ли нынешних заработков для комфортной жизни в текущих экономических условиях?

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как экономические изменения за прошедший год повлияли на их доходы.

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Доходы одесситов

Прошлый год принес разные вызовы для одесситов. С одной стороны, рост налогов и закрытие бизнесов болезненно ударили по их кошелькам. С другой — эти трудности могли стать стимулом для поиска новых возможностей и перемен, которые открывают перспективы для лучшего будущего. Именно так произошло у Виктории, которая в 2024 году начала осваивать новую профессию в колледже и параллельно пошла работать риелтором.

"Я поступила в колледж и начала работать риелтором. Где-то в месяц имею доход в 40-60 тысяч гривен. Этого мне вполне хватает, учитывая собственное жилье", — делится Виктория.

Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

С другой стороны, часть одесситов напрямую ощутила кризис сокращения. В частности Оксана, которая потеряла треть своих доходов. Девушка говорит, что в университете сократили количество часов на изучение ее предмета. А из школы за время войны отчислилось довольно много учеников, классы пришлось объединить, что также повлияло на рабочие часы учительницы.

"Мой доход уменьшился почти втрое. Это связано с сокращениями в университете и школе. Я работаю преподавателем, и нам сильно урезали часы. Денег совсем не хватает, поэтому я пытаюсь найти дополнительный заработок не по профессии. К сожалению, у нас очень мало платят учителям. У меня опыт 11 лет, и я могу максимум претендовать на 8 тысяч гривен", — добавляет Оксана.

Одесситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Уход за ребенком

А вот одесситка Ольга почти с начала войны находится в декрете, поэтому ей трудно оценить уровень доходов людей. Однако по собственным наблюдениям говорит, что соотношение зарплат и цен остается почти таким же. Именно поэтому повышение трудно назвать ощутимыми.

"Я в декрете. Но как слышу, то не очень что-то изменилось. Сама зарплата, может, и повышается, но цены также сильно растут. Поэтому мне кажется, что ощутимых изменений нет", — отмечает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Есть к чему стремиться

Некоторые одесситы отмечают, что их текущих доходов хватает на покрытие основных потребностей. Однако время от времени появляется желание зарабатывать больше, особенно когда сталкиваешься с постоянно растущими расходами. Этим делится и Ростислав, который в случае повышения зарплаты сможет откладывать деньги на мечту.

"Мои доходы не изменились за год. Меня они устраивают, я работаю поваром. Но все же хотелось где-то на 20% больше — тогда можно даже на что-то откладывать", — подчеркивает парень.

Одессит Ростислав. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

В то же время Рада еще не знает, что для нее подготовил 2025 год в плане доходов. Но девушка надеется на повышение, ведь она над этим работала весь прошлый год. И добавляет, что с увеличением доходов можно желать большего. Поэтому всегда есть к чему стремиться.

"Надеюсь, мои доходы выросли. Я работаю над этим. Стараюсь развивать себя, развивать страну. И по себе вижу, что когда растут доходы, растут и желания. Сейчас меня, в принципе, все устраивает, но всегда хочется лучше", — подытоживает Рада.

Одесситка Рада. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Несмотря на все финансовые трудности, одесситы демонстрируют стойкость и продолжают искать пути адаптации к новым экономическим реалиям. Они находят способы приспособиться к росту цен и налогов, осваивают новые навыки и ищут дополнительные источники доходов. Однако остается открытым вопрос: смогут ли эти изменения действительно улучшить их благосостояние в долгосрочной перспективе, или же новые вызовы снова поставят под угрозу финансовую стабильность? Ответ на это покажет только время и дальнейшее развитие экономики страны.

Напомним, украинцы должны декларировать доходы, чтобы платить налоги в государственный бюджет.

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