Тарифи на комуналку, ціни в Одесі у 2025 році

Як зміниться комуналка у 2025 році — скільки платитимуть одесити
Найближчим часом, до закінчення опалювального сезону, в Одесі не будуть змінюватися тарифи на світло, газ, воду та електроенергію. Водночас, доведеться більше платити за паркування та зв'язок.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на комунальні послуги в Одесі в 2025 році.
Ціни на тепло
Тариф на опалення для побутових споживачів становить 1 813 грн за Гкал. Така ціна має діяти протягом всього воєнного стану та шести місяців після його припинення.
Ціни на газ
Тариф на газ для клієнтів компанії "Нафтогаз України" у 2025 році становить 7,96 грн за кубометр. За доставку блакитного палива одесити платитимуть 1,308 грн за кубометр — такий тариф встановив оператор ПАТ "Одесагаз".
Ціни на воду
Тарифи на воду від "Інфоксводоканалу" у 2025 році становлять:
- на централізоване водопостачання — 14,93 грн за кубометр;
- на централізоване водовідведення — 14,37 грн за кубометр.
Ціни на світло
Вартість світла становить:
- 4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;
- 2,64 грн/кВт-год — для одеситів, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс.).
Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час — з 23:00 до 07:00. В цей період електроенергія коштує вдвічі дешевше.
Ціни на вивезення сміття
В Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:
- "Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;
- "Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;
- "Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.
Ціни на проїзд
Вартість разової поїздки у трамваї або тролейбусі становить 15 грн. При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів зберігаються. Проїзний квиток на місяць коштує:
- на трамвай — 420 грн;
- на тролейбус — 420 грн;
- на трамвай і тролейбус — 567 грн.
Вартість проїзду у маршрутці по місту становить 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 грн.
Ціни на паркування
Залишити автівку на муніципальній парковці коштує 30 грн за годину. Також можна придбати абонемент:
- на місяць — 2,5 тис. грн;
- на рік — 28 тис. грн.
При цьому деякі категорії одеситів мають право паркуватися безкоштовно. Це:
- особи з інвалідністю або ті, які перевозять осіб з інвалідністю;
- учасники бойових дій;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- працівники дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, які користуються службовим транспортом.
Ціни на мобільний зв'язок
У 2025 році "Київстар" підвищив ціни у середньому на 25%. Зокрема, популярні тарифні плани зростуть на 65 грн, але споживачі отримають вигідніші умови.
У Vodafone вартість популярних лінійок Joice та Turbo збільшилася на 70–120 грн залежно від пакета:
- Turbo — 270 грн замість 180 грн;
- Joice Start — 270 грн замість 200 грн;
- Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;
- Joice Max — 450 грн замість 330 грн.
Проте для поточних абонентів діє перехідний період — три пакети послуг надаються за старою ціною.
lifecell не планує змінювати ціни до кінця 2025 року.
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