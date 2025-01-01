Тарифи на комуналку, ціни в Одесі у 2025 році

Скільки одесити платитимуть за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Найближчим часом, до закінчення опалювального сезону, в Одесі не будуть змінюватися тарифи на світло, газ, воду та електроенергію. Водночас, доведеться більше платити за паркування та зв'язок.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на комунальні послуги в Одесі в 2025 році.

Читайте також:

Ціни на тепло

Тариф на опалення для побутових споживачів становить 1 813 грн за Гкал. Така ціна має діяти протягом всього воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Ціни на газ

Тариф на газ для клієнтів компанії "Нафтогаз України" у 2025 році становить 7,96 грн за кубометр. За доставку блакитного палива одесити платитимуть 1,308 грн за кубометр — такий тариф встановив оператор ПАТ "Одесагаз".

Ціни на воду

Тарифи на воду від "Інфоксводоканалу" у 2025 році становлять:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за кубометр;

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за кубометр.

Ціни на світло

Вартість світла становить:

4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;

2,64 грн/кВт-год — для одеситів, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс.).

Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час — з 23:00 до 07:00. В цей період електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Ціни на вивезення сміття

В Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Ціни на проїзд

Вартість разової поїздки у трамваї або тролейбусі становить 15 грн. При цьому існуючі пільги на проїзд для учнів і студентів зберігаються. Проїзний квиток на місяць коштує:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Вартість проїзду у маршрутці по місту становить 20 грн, а до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 грн.

Ціни на паркування

Залишити автівку на муніципальній парковці коштує 30 грн за годину. Також можна придбати абонемент:

на місяць — 2,5 тис. грн;

на рік — 28 тис. грн.

При цьому деякі категорії одеситів мають право паркуватися безкоштовно. Це:

особи з інвалідністю або ті, які перевозять осіб з інвалідністю;

учасники бойових дій;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

працівники дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, які користуються службовим транспортом.

Ціни на мобільний зв'язок

У 2025 році "Київстар" підвищив ціни у середньому на 25%. Зокрема, популярні тарифні плани зростуть на 65 грн, але споживачі отримають вигідніші умови.

У Vodafone вартість популярних лінійок Joice та Turbo збільшилася на 70–120 грн залежно від пакета:

Turbo — 270 грн замість 180 грн;

Joice Start — 270 грн замість 200 грн;

Joice Pro — 330 грн замість 260 грн;

Joice Max — 450 грн замість 330 грн.

Проте для поточних абонентів діє перехідний період — три пакети послуг надаються за старою ціною.

lifecell не планує змінювати ціни до кінця 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 січня підвищили ціни на оформлення паспорта. Також ми розповідали, що через різні фінансові нововведення у 2025 році гаманці українців чекають серйозні випробування.