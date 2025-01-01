Тарифы на коммуналку, цены в Одессе в 2025 году

Как изменится коммуналка в 2025 году — сколько заплатят одесситы
В ближайшее время, до окончания отопительного сезона, в Одессе не будут меняться тарифы на свет, газ, воду и электроэнергию. В то же время придется больше платить за парковку и связь.
Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные услуги в Одессе в 2025 году.
Цены на тепло
Тариф на отопление для бытовых потребителей составляет 1813 грн за Гкал. Такая цена должна действовать в течение всего военного положения и шесть месяцев после его прекращения.
Цены на газ
Тариф на газ для клиентов компании "Нефтегаз Украины" в 2025 году составляет 7,96 грн за кубометр. За доставку голубого топлива одесситы будут платить 1,308 грн за кубометр — такой тариф установил оператор ОАО "Одессагаз".
Цены на воду
Тарифы на воду от "Инфоксводоканала" в 2025 году составляют:
- на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за кубометр;
- на централизованный водоотведение — 14,37 грн за кубометр.
Цены на свет
Стоимость света составляет:
- 4,32 грн/кВт-час — тариф для большинства бытовых потребителей;
- 2,64 грн/кВт-ч — для одесситов, обогреваемых электроэнергией, во время отопительного сезона (если потребление не превышает 2000 кВт-ч/мес).
Те, кто использует двухзонные счетчики, могут экономить в ночное время с 23:00 до 07:00. В этот период электроэнергия стоит вдвое дешевле.
Цены на вывоз мусора
В Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.
Цены на проезд
Стоимость разовой поездки в трамвае или троллейбусе составляет 15 грн. При этом существующие льготы для проезда для учащихся и студентов сохраняются. Проездной билет на месяц стоит:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Стоимость проезда в маршрутке по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги – 40 грн.
Цены на парковку
Оставить автомобиль на муниципальной парковке стоит 30 грн в час. Также можно приобрести абонемент:
- в месяц — 2,5 тыс. грн;
- в год — 28 тыс. грн.
При этом некоторые категории одесситов имеют право парковаться бесплатно. Это:
- лица с инвалидностью или перевозящие лиц с инвалидностью;
- участники боевых действий;
- лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- работники дипломатических и других представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся служебным транспортом.
Цены на мобильную связь
В 2025 году "Киевстар" повысил цены в среднем на 25%. В частности, популярные тарифные планы возрастут на 65 грн, но потребители получат более выгодные условия.
В Vodafone стоимость популярных линеек Joice и Turbo увеличилась на 70–120 грн в зависимости от пакета:
- Turbo — 270 грн вместо 180 грн;
- Joice Start — 270 грн вместо 200 грн;
- Joice Pro — 330 грн вместо 260 грн;
- Joice Max — 450 грн вместо 330 грн.
Однако для текущих абонентов действует переходный период — три пакета предоставляются по старой цене.
lifecell не намерен изменять цены до конца 2025 года.
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