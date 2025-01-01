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Как изменится коммуналка в 2025 году — сколько заплатят одесситы

1 января 2025 17:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тарифы на коммуналку, цены в Одессе в 2025 году
Сколько одесситы будут платить за коммуналку. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ближайшее время, до окончания отопительного сезона, в Одессе не будут меняться тарифы на свет, газ, воду и электроэнергию. В то же время придется больше платить за парковку и связь.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные услуги в Одессе в 2025 году.

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Цены на тепло

Тариф на отопление для бытовых потребителей составляет 1813 грн за Гкал. Такая цена должна действовать в течение всего военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Цены на газ

Тариф на газ для клиентов компании "Нефтегаз Украины" в 2025 году составляет 7,96 грн за кубометр. За доставку голубого топлива одесситы будут платить 1,308 грн за кубометр — такой тариф установил оператор ОАО "Одессагаз".

Цены на воду

Тарифы на воду от "Инфоксводоканала" в 2025 году составляют:

  • на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за кубометр;
  • на централизованный водоотведение — 14,37 грн за кубометр.

Цены на свет

Стоимость света составляет:

  • 4,32 грн/кВт-час — тариф для большинства бытовых потребителей;
  • 2,64 грн/кВт-ч — для одесситов, обогреваемых электроэнергией, во время отопительного сезона (если потребление не превышает 2000 кВт-ч/мес).

Те, кто использует двухзонные счетчики, могут экономить в ночное время с 23:00 до 07:00. В этот период электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Цены на вывоз мусора

В Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
  • "Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
  • "Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Цены на проезд

Стоимость разовой поездки в трамвае или троллейбусе составляет 15 грн. При этом существующие льготы для проезда для учащихся и студентов сохраняются. Проездной билет на месяц стоит:

  • на трамвай — 420 грн;
  • на троллейбус — 420 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Стоимость проезда в маршрутке по городу составляет 20 грн, а до 6-го км Овидиопольской дороги – 40 грн.

Цены на парковку

Оставить автомобиль на муниципальной парковке стоит 30 грн в час. Также можно приобрести абонемент:

  • в месяц — 2,5 тыс. грн;
  • в год — 28 тыс. грн.

При этом некоторые категории одесситов имеют право парковаться бесплатно. Это:

  • лица с инвалидностью или перевозящие лиц с инвалидностью;
  • участники боевых действий;
  • лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
  • работники дипломатических и других представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся служебным транспортом.

Цены на мобильную связь

В 2025 году "Киевстар" повысил цены в среднем на 25%. В частности, популярные тарифные планы возрастут на 65 грн, но потребители получат более выгодные условия.

В Vodafone стоимость популярных линеек Joice и Turbo увеличилась на 70–120 грн в зависимости от пакета:

  • Turbo — 270 грн вместо 180 грн;
  • Joice Start — 270 грн вместо 200 грн;
  • Joice Pro — 330 грн вместо 260 грн;
  • Joice Max — 450 грн вместо 330 грн.

Однако для текущих абонентов действует переходный период — три пакета предоставляются по старой цене.

lifecell не намерен изменять цены до конца 2025 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 января повысили цены на оформление паспорта. Также мы рассказывали, что из-за различных финансовых нововведений в 2025 году кошельки украинцев ждут серьезные испытания.

тарифы коммунальные услуги Одесса Новости Одессы цены

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