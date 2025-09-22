Тарифи на світло в Одесі у вересні 2025: ціни та економія

Людина рахує гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні тарифи на електроенергію для одеситів не змінюються. Більшість споживачів і далі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-год, але власники двозонних лічильників можуть значно економити. Вночі ціна для них удвічі нижча — 2,16 грн.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за світло з 1 жовтня.

Ціни за електроенергію

У платіжках за світло для побутових споживачів в Одесі у жовтні зберігається тариф 4,32 грн за кВт-год. Це передбачено урядовою постановою, яка діятиме щонайменше до кінця жовтня 2025 року. Та є й виняток. Для тих, хто користується двозонними лічильниками, діють спеціальні умови:

у нічний час (з 23:00 до 07:00) тариф становить 2,16 грн за кВт-год;

удень залишається стандартна ціна — 4,32 грн.

Це дозволяє суттєво зменшити витрати родинам, які вмикають пральні машини, бойлери чи іншу техніку саме вночі.

Як перейти на двозонний облік

Щоб перейти на двозонний облік, потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії. Для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та чинний договір. Лічильник можна купити самостійно, але він має бути сертифікованим. Або ж одразу замовити запрограмований прилад у свого оператора. Таким чином, одесити можуть самі обрати — платити стандартну ціну чи скористатися можливістю зекономити удвічі в нічні години.

Нагадаємо, ми писали про те, як зробити "вічний" ліхтарик вдома за 5 хвилин. Також ми повідомляли про те, чи зросте вартість газу для населення у жовтні.