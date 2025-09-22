Видео
Главная Одесса Как изменится стоимость света в Одессе в октябре — какие тарифы

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:48
Тарифы на свет в Одессе в сентябре 2025 года: цены и экономия
Человек считает деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре тарифы на электроэнергию для одесситов не меняются. Большинство потребителей и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч, но владельцы двухзонных счетчиков могут значительно экономить. Ночью цена для них вдвое ниже — 2,16 грн.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за свет с 1 октября.

Цены за электроэнергию

В платежках за свет для бытовых потребителей в Одессе в октябре сохраняется тариф 4,32 грн за кВт-ч. Это предусмотрено правительственным постановлением, которое будет действовать как минимум до конца октября 2025 года. Но есть и исключение. Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, действуют специальные условия:

  • в ночное время (с 23:00 до 07:00) тариф составляет 2,16 грн за кВт-час;
  • днем остается стандартная цена - 4,32 грн.

Это позволяет существенно уменьшить расходы семьям, которые включают стиральные машины, бойлеры или другую технику именно ночью.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы перейти на двухзонный учет, нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии. Для этого нужны паспорт, идентификационный код, документы на жилье и действующий договор. Счетчик можно купить самостоятельно, но он должен быть сертифицированным. Или же сразу заказать запрограммированный прибор у своего оператора. Таким образом, одесситы могут сами выбрать — платить стандартную цену или воспользоваться возможностью сэкономить вдвое в ночные часы.

Напомним, мы писали о том, как сделать "вечный" фонарик дома за 5 минут. Также мы сообщали о том, возрастет ли стоимость газа для населения в октябре.

тарифы Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
