Тарифы на свет в Одессе в сентябре 2025 года: цены и экономия

В октябре тарифы на электроэнергию для одесситов не меняются. Большинство потребителей и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч, но владельцы двухзонных счетчиков могут значительно экономить. Ночью цена для них вдвое ниже — 2,16 грн.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за свет с 1 октября.

Цены за электроэнергию

В платежках за свет для бытовых потребителей в Одессе в октябре сохраняется тариф 4,32 грн за кВт-ч. Это предусмотрено правительственным постановлением, которое будет действовать как минимум до конца октября 2025 года. Но есть и исключение. Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, действуют специальные условия:

в ночное время (с 23:00 до 07:00) тариф составляет 2,16 грн за кВт-час;

днем остается стандартная цена - 4,32 грн.

Это позволяет существенно уменьшить расходы семьям, которые включают стиральные машины, бойлеры или другую технику именно ночью.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы перейти на двухзонный учет, нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии. Для этого нужны паспорт, идентификационный код, документы на жилье и действующий договор. Счетчик можно купить самостоятельно, но он должен быть сертифицированным. Или же сразу заказать запрограммированный прибор у своего оператора. Таким образом, одесситы могут сами выбрать — платить стандартную цену или воспользоваться возможностью сэкономить вдвое в ночные часы.

