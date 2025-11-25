Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як знищували дрони над Одещиною — з'явилося відео

Як знищували дрони над Одещиною — з'явилося відео

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 13:57
Оновлено: 14:42
Прикордонники та ВМС збили понад 20 ворожих «Shahed» на Одещині
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У ніч проти 25 листопада прикордонники успішно відбили повітряні атаки ворога на півдні України. На Одещині знищили три дрони типу Shahed-131/136, які рухалися на цивільні об’єкти. Військово-Морські Сили за добу збили ще понад 15 таких ударних БпЛА.

Прикордонники показали, як збивали дрони в небі над Одещиною.

Реклама
Читайте також:

Збиття дронів

Підрозділи мобільних вогневих груп Одеського прикордонного загону засікли рух трьох ворожих БпЛА та відкрили вогонь на ураження. Усі три дрони розлетілися на друзки та впали в море ще на підльоті до узбережжя, не завдавши шкоди цивільним об’єктам.

Силами та засобами ВМС ЗС України за добу було збито 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Зранку, під час нової атаки ще 7 таких дронів були ліквідовані силами морських підрозділів.

Державна прикордонна служба та Військово-Морські Сили продовжують застосовувати сучасні комплекси озброєння й технології для захисту кордонів, неба та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки цілей збила ППО цієї ночі над Україною. Також ми писали, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси ППО дрони війна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації