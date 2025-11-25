Прикордонники та ВМС збили понад 20 ворожих «Shahed» на Одещині

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У ніч проти 25 листопада прикордонники успішно відбили повітряні атаки ворога на півдні України. На Одещині знищили три дрони типу Shahed-131/136, які рухалися на цивільні об’єкти. Військово-Морські Сили за добу збили ще понад 15 таких ударних БпЛА.

Прикордонники показали, як збивали дрони в небі над Одещиною.

Реклама

Читайте також:

Збиття дронів

Підрозділи мобільних вогневих груп Одеського прикордонного загону засікли рух трьох ворожих БпЛА та відкрили вогонь на ураження. Усі три дрони розлетілися на друзки та впали в море ще на підльоті до узбережжя, не завдавши шкоди цивільним об’єктам.

Силами та засобами ВМС ЗС України за добу було збито 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Зранку, під час нової атаки ще 7 таких дронів були ліквідовані силами морських підрозділів.

Державна прикордонна служба та Військово-Морські Сили продовжують застосовувати сучасні комплекси озброєння й технології для захисту кордонів, неба та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки цілей збила ППО цієї ночі над Україною. Також ми писали, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.