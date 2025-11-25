Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Как уничтожали дроны над Одесской областью — появилось видео

Как уничтожали дроны над Одесской областью — появилось видео

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 13:57
обновлено: 14:00
Пограничники и ВМС сбили более 20 вражеских "Shahed" в Одесской области
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

В ночь на 25 ноября пограничники успешно отбили воздушные атаки врага на юге Украины. В Одесской области уничтожили три дрона типа Shahed-131/136, которые двигались на гражданские объекты. Военно-Морские Силы за сутки сбили еще более 15 таких ударных БпЛА.

Пограничники показали, как сбивали дроны в небе над Одесской областью.

Читайте также:

Сбивание дронов

Подразделения мобильных огневых групп Одесского пограничного отряда засекли движение трех вражеских БпЛА и открыли огонь на поражение. Все три дрона разлетелись в щепки и упали в море еще на подлете к побережью, не причинив вреда гражданским объектам.

Силами и средствами ВМС ВС Украины за сутки было сбито 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Утром, во время новой атаки еще 7 таких дронов были ликвидированы силами морских подразделений.

Государственная пограничная служба и Военно-Морские Силы продолжают применять современные комплексы вооружения и технологии для защиты границ, неба и критической инфраструктуры.

Напомним, мы сообщали о том, сколько целей сбила ПВО этой ночью над Украиной. Также мы писали, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ППО дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
