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Яка погода чекає одеситів сьогодні — прогноз синоптиків

6 листопада 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Яка погода чекає одеситів сьогодні — прогноз синоптиків
Дівчина гуляє містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 6 листопада, в Одесі буде ясно. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Вітер західний, 5-10 м/с, вночі південний, 9-14 м /с. Температура вночі +10…+15 °C, вдень до +23 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно хмарно.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +12...+14 °С, вдень +18...+20 °С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 55%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15 м/с.
  • Температура вночі +10...+15 °С, вдень +17...+21 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Україні

На більшій частині території України погода на початку тижня також буде теплою. При цьому сухо буде лише у Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, в решті областей очікуються невеликі дощі.

В Західних областях хмарно, місцями похмуро, без опадів. Середня нічна температура повітря +5... +8 °C, денна +13... +15 °C.

В Північних областях хмарно, місцями дощитиме. Нічна температура повітря +8... +10 °C, денна +11... +14 °C.

В Центральних областях хмарно, місцями похмуро, без опадів. Нічна температура повітря +9... +12 °C, денна +13... +16 °C.

В Південних областях хмарно, місцями дощитиме. Нічна температура повітря +12... +15 °C, денна +19... +21 °C.

В Східних областях помірні та сильні опади. Нічна температура повітря +11... +13 °C, денна +14... +17 °C.

В Криму похмуро, дощитиме. Нічна температура повітря +10... +12 °C, денна +15... 17 °C.

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