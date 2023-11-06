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Какая погода ждет одесситов сегодня — прогноз синоптиков

6 ноября 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая погода ждет одесситов сегодня - прогноз синоптиков.
Девушка гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 ноября, в Одессе будет ясно. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с, ночью южный, 9-14 м/с. Температура ночью +10…+15 °C, днем до +23 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Без осадков.
  • Преимущественно облачно.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 55%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15 м/с.
  • Температура ночью +10...+15°С, днем +17...+21°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Украине

На большей части территории Украины погода в начале недели также будет теплой. При этом будет сухо только в Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Николаевской и Одесской областях, в остальных областях ожидаются небольшие дожди.

В Западных областях облачно, местами пасмурно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5...+8 °C, дневная +13...+15 °C.

В Северных областях облачно, местами пройдут дожди. Ночная температура воздуха +8...+10 °C, дневная +11...+14 °C.

В Центральных областях облачно, местами пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха +9...+12 °C, дневная +13...+16 °C.

В Южных областях облачно, местами пройдут дожди. Ночная температура воздуха +12...+15 °C, дневная +19...+21 °C.

В Восточных областях умеренные и сильные осадки. Ночная температура воздуха +11...+13 °C, дневная +14...+17 °C.

В Крыму пасмурно, дождливо. Ночная температура воздуха +10...+12 °C, дневная +15...17 °C.

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