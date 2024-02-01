Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у четвер зранку

Черги біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 1 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені залишаються черги авто у бік молдовського кордону, також є незначні затори на виїзді із самого обласного центру, однак вони суттєво не впливають на трафік. Дорога до Румунії станом на сьогодні теж не ускладнена, рух до кордону вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначне скупчення автівок у природному парку, крім того, рух ускладнено біля молдовського КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 16 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також спостерігається затор на молдовсько-українському кордоні біля КПП "Удобне". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 14 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, що у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

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