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Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в четверг утром

1 февраля 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в четверг утром
Очереди возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 1 февраля на международной трассе Одесса — Рени остаются очереди авто в сторону молдовской границы, также есть незначительные пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик. Дорога в Румынию по состоянию на сегодняшний день тоже не усложнена, движение к границе свободное.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительное скопление автомобилей в природном парке, кроме того, движение затруднено возле молдовского КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 16 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Также наблюдается пробка на молдовско-украинской границе возле КПП "Удобное". Дорога на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 14 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что в феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

Также мы рассказали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
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пробки
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