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Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у четвер зранку

8 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у четвер зранку
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 8 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону, також є затори на виїзді із самого обласного центру, однак вони суттєво не впливають на трафік. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, рух майже не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначне скупчення автівок у природному парку, крім того, рух ускладнено біля молдавського КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 11 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян.  Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 17 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що Українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Також ми розповідали, про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Ще ми писали про те, як зміниться вартість бензину та дизпального у лютому та березні. За прогнозами експертів, на водіїв України чекають хороші новини. 

Одеса
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КПП
Румунія
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затори
Новини Одеси
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