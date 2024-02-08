Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у четвер зранку

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 8 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону, також є затори на виїзді із самого обласного центру, однак вони суттєво не впливають на трафік. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, рух майже не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначне скупчення автівок у природному парку, крім того, рух ускладнено біля молдавського КПП, ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 11 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 17 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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