Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в четверг утром

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на 8 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдавской границы, также есть пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, движение почти не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительное скопление автомобилей в природном парке, кроме того, движение затруднено возле молдавского КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 11 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 17 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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