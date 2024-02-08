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Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в четверг утром

8 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в четверг утром
Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 8 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдавской границы, также есть пробки на выезде из самого областного центра, однако они существенно не влияют на трафик. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, движение почти не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительное скопление автомобилей в природном парке, кроме того, движение затруднено возле молдавского КПП, этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 11 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 17 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что Украинцы должны уплатить налог на роскошь. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Также мы рассказывали, о лучших годах выпуска Toyota RAV4. Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Еще мы писали о том, как изменится стоимость бензина и дизтоплива в феврале и марте. По прогнозам экспертов, водителей Украины ждут хорошие новости.

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