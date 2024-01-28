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Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у неділю зранку

28 січня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Яка ситуація з чергами на кордонах Одещини у неділю зранку
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній ранок, 28 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунарів. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 3 хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Нагадаємо, вранці 28 січня з'явилися оновлені дані щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Українців закликають врахувати при плануванні поїздок можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У неділю, 28 січня, ціни на українських АЗС залишилася на рівні вчорашнього дня.

Додамо, експерти очікують, що до кінця зими очікується здешевлення бензину А-95 в Україні. Він мож знизиться на близько 5 грн/л, порівняно з поточними.

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