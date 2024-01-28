Какая ситуация с очередями на границах Одесчины в воскресенье утром

Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На сегодняшнее утро, 28 января, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдовской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника и КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку займет сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин около Татарбунар. Путешествие на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 3 минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Напомним, утром 28 января появились обновленные данные о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Украинцев призывают учесть при планировании поездок возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы писали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В воскресенье, 28 января, цены на украинских АЗС остались на уровне вчерашнего дня.

Добавим, эксперты ожидают, что к концу зимы ожидается удешевление бензина А-95 в Украине. Он может подешеветь приблизительно на 5 грн/л по сравнению с текущими.