Яка ситуація з КПП на Одещині вранці 24 лютого

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на ранок суботи, 24 лютого, на трасі Одеса-Рені. В напрямку молдавського кордону рух утруднений одразу на декількох ділянках. Поїздка до Румунії теж ускладнена через скупчення машин у межах Саф'ян.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, в межах Великого Дальника та у районі Маяк і КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У суботу, 24 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилася. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

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Нагадаємо, ми розповідали, що компанія Kia не поспішала з виводом на український ринок компактного електричного кросовера EV6, випущеного у 2023 році. Втім, нещодавно модель таки з'явилася на офіційному сайті компанії в Україні, хоча ціна досі відома лише на один варіант комплектації електромобіля.

Також ми писали, що народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.