Какая ситуация с КПП в Одесской области утром 24 февраля

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на утро субботы, 24 февраля, на трассе Одесса-Рени. В направлении молдавской границы движение затруднено сразу на нескольких участках. Поездка в Румынию тоже затруднена из-за скопления машин в пределах Сафьян.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, в пределах Большого Дальника и в районе Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. В субботу, 24 февраля, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, что Kia не спешила с выводом на украинский рынок компактного электрического кроссовера EV6, выпущенного в 2023 году. Впрочем, недавно модель появилась на официальном сайте компании в Украине, хотя цена до сих пор известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.

Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.