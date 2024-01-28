Яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 28 січня

Затори на дорозі до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір неділі, 28 січня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Поїздка до Румунії теж утруднена через скупчення машин у межах Сарати.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Успенівки, Сарати та села Кирничники.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У неділю, 28 січня, ціни на українських АЗС залишилися на рівні вчорашнього дня.

Додамо, експерти очікують, що до кінця зими очікується здешевлення бензину А-95 в Україні. Він може подешевшати приблизно на 5 грн/л, порівняно з поточними.