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Какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 28 января

28 января 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 28 января
Пробки на дороге в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер воскресенья, 28 января, на трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Поездка в Румынию тоже затруднена из-за скопления машин в пределах Сараты.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника и КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Успеновки, Сараты и села Кирничники.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье, 28 января, цены на украинские АЗС остались на уровне вчерашнего дня.

Добавим, эксперты ожидают, что к концу зимы ожидается удешевление бензина А-95 в Украине. Он может подешеветь примерно на 5 грн/л по сравнению с текущими.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

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