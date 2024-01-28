Какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 28 января
По состоянию на вечер воскресенья, 28 января, на трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Поездка в Румынию тоже затруднена из-за скопления машин в пределах Сараты.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника и КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.
Пробки на Орловке
Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Успеновки, Сараты и села Кирничники.
Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье, 28 января, цены на украинские АЗС остались на уровне вчерашнего дня.
Добавим, эксперты ожидают, что к концу зимы ожидается удешевление бензина А-95 в Украине. Он может подешеветь примерно на 5 грн/л по сравнению с текущими.
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