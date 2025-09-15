Росія не перемагає, Путін перебільшує успіхи

Кіт Келлог під час виступу. Фото: скриншот з відео

Війна в Україні триває, але Росія не може здобути стратегічної перемоги. Навіть часткові успіхи на фронті не змінюють загальної ситуації. Захід спостерігає за подіями та закликає не вірити заявам Москви про перемогу. У США підкреслюють, що реальний контроль над територіями ще не означає успіху.

Про це повідомив спецпредставник США Кіт Келлог на форумі YES.

Пропаганда РФ

Келлог наголосив, що, хоча Росія може робити тактичні кроки на Донбасі, це не є стратегічною перемогою. Він додав, що якщо просування йде метрами, а не кілометрами, навряд його можна вважати успіхом. Спецпредставник США також зазначив, що Путін може заявляти про перемогу, але це не відповідає дійсності.

"То чи думаю я, що росіяни перемагають? Путін так каже, але Захід має відповісти: "Ні, це не так"", — підкреслив представник США.

Келлог нагадав історію з Овального кабінету: президент Трамп шість тижнів тому запитав його про перемогу РФ, і він рішуче відповів, що перемоги немає. Він закликав Захід продовжувати твердо протистояти російській пропаганді та не вірити заявам про швидку перемогу Путіна, адже ситуація на фронті далека від вирішальної.

"Якби Путін перемагав — був би вже в Києві, за Дніпром, в Одесі", — підсумував Келог.

Нагадаємо, ми писали, що спецпосланник президента США Трампа Кіт Келлог заявив, що війна проти України могла б завершитися вже наступного дня, якби Китай припинив підтримку Росії. Також ми повідомляли, що Зеленський пожартував про приїзд Келлога до України.