Война в Украине продолжается, но Россия не может одержать стратегическую победу. Даже частичные успехи на фронте не меняют общей ситуации. Запад наблюдает за событиями и призывает не верить заявлениям Москвы о победе. В США подчеркивают, что реальный контроль над территориями еще не означает успеха.

Об этом сообщил спецпредставитель США Кит Келлог на форуме YES.

Келлог отметил, что, хотя Россия может делать тактические шаги на Донбассе, это не является стратегической победой. Он добавил, что если продвижение идет метрами, а не километрами, вряд ли его можно считать успехом. Спецпредставитель США также отметил, что Путин может заявлять о победе, но это не соответствует действительности.

"Так думаю ли я, что россияне побеждают? Путин так говорит, но Запад должен ответить: "Нет, это не так"", — подчеркнул представитель США.

Келлог напомнил историю из Овального кабинета: президент Трамп шесть недель назад спросил его о победе РФ, и он решительно ответил, что победы нет. Он призвал Запад продолжать твердо противостоять российской пропаганде и не верить заявлениям о скорой победе Путина, ведь ситуация на фронте далека от решающей.

"Если бы Путин побеждал — был бы уже в Киеве, за Днепром, в Одессе", — подытожил Келог.

Напомним, мы писали, что спецпосланник президента США Трампа Кит Келлог заявил, что война против Украины могла бы завершиться уже на следующий день, если бы Китай прекратил поддержку России. Также мы сообщали, что Зеленский пошутил о приезде Келлога в Украину.