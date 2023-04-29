Яке покарання загрожує за неявку до військкомату

Солдат дає присягу на вірність Україні. Фото: УНІАН

Одеситів дуже хвилює питання мобілізації на вулицях. Зокрема, яке покарання буде за неявку до ТЦК після отримання повістки у громадському місці.

Про це кореспондентам Новини.LIVE розповів правозахисник Ігор Шавров.

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За словами юриста, спочатку призовнику загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн. Але все залежить від обставин, у яких перебуває потенційний мобілізований.

"До прикладу, якщо людина приходить до військкомату і каже, що я відмовляюся від мобілізації, у зв'язку зі своїми власними переконаннями, тоді їй загрожує кримінальна відповідальність за ст. ЗЗ6 ККУ "Ухилення від мобілізації", — наголошує Ігор Шавров.

Зазначимо, що це покарання передбачає позбавлення волі до п'яти років. Обирають його вже після того, як людина призовного віку відмовилася від служби.

"Якщо чоловік пройшов медкомісію та отримав мобілізаційне розпорядження, але не з'явився до військкомату, тоді на нього очікує кримінальне покарання", — додає юрист.

Чи законно заповнювати повістки на вулиці

Юристи переконують, виписування та заповнення пустих повісток на вулиці або на блокпості не відповідає встановленій процедурі. Також він пояснює, що виписувати повістки має тільки начальник ТЦКСП. А також мати із собою повістку з підписом і печаткою.

Як сказано у матеріалі, повістка має містити такі дані:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦКСП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦКСП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦКСП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦКСП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦКСП, посадова особа якої видала повістку.

Нещодавно ми розповідали, чи будуть українцям вручати повістки за кордоном. Деталі читайте в матеріалі.