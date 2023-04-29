Какое наказание грозит за неявку в военкомат: объяснение одесского юриста
Одесситов очень беспокоит вопрос мобилизации на улицах. В частности, какое наказание последует за неявку в ТЦК после получения повестки в общественном месте.
Об этом корреспондентам Новини.LIVE рассказал правозащитник Игорь Шавров.
По словам юриста, первоначально призывнику грозит административное наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 грн. Но все зависит от обстоятельств, в которых находится потенциальный мобилизованный.
"К примеру, если человек приходит в военкомат и говорит, что я отказываюсь от мобилизации, в связи со своими собственными убеждениями, тогда ему грозит уголовная ответственность по ст. ЗЗ6 УКУ "Уклонение от мобилизации", — отмечает Игорь Шавров.
Это наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет. Выбирают его уже после того, как человек призывного возраста отказался от службы.
"Если мужчина прошел медкомиссию и получил мобилизационное распоряжение, но не явился в военкомат, тогда его ожидает уголовное наказание", — добавляет юрист.
Законно ли заполнять повестки на улице
Юристы убеждают, что выписывание и заполнение пустых повесток на улице или на блокпосте не соответствует установленной процедуре. Также он объясняет, что выписывать повестки только начальник ТЦКСП. А также иметь с собой повестку с подписью и печатью.
Как говорится в материале, повестка должна содержать следующие данные:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦКСП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦКСП для явки военнообязанного;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦКСП, должностное лицо которой выдало повестку.
Недавно мы рассказывали, будут ли украинцам вручать повестки за границей. Детали читайте в материале.