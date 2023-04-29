Какое наказание грозит за неявку в военкомат

Солдат дает присягу на верность Украине. Фото: УНИАН

Одесситов очень беспокоит вопрос мобилизации на улицах. В частности, какое наказание последует за неявку в ТЦК после получения повестки в общественном месте.

Об этом корреспондентам Новини.LIVE рассказал правозащитник Игорь Шавров.

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По словам юриста, первоначально призывнику грозит административное наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 грн. Но все зависит от обстоятельств, в которых находится потенциальный мобилизованный.

"К примеру, если человек приходит в военкомат и говорит, что я отказываюсь от мобилизации, в связи со своими собственными убеждениями, тогда ему грозит уголовная ответственность по ст. ЗЗ6 УКУ "Уклонение от мобилизации", — отмечает Игорь Шавров.

Это наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет. Выбирают его уже после того, как человек призывного возраста отказался от службы.

"Если мужчина прошел медкомиссию и получил мобилизационное распоряжение, но не явился в военкомат, тогда его ожидает уголовное наказание", — добавляет юрист.

Законно ли заполнять повестки на улице

Юристы убеждают, что выписывание и заполнение пустых повесток на улице или на блокпосте не соответствует установленной процедуре. Также он объясняет, что выписывать повестки только начальник ТЦКСП. А также иметь с собой повестку с подписью и печатью.

Как говорится в материале, повестка должна содержать следующие данные:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦКСП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦКСП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦКСП, должностное лицо которой выдало повестку.

Недавно мы рассказывали, будут ли украинцам вручать повестки за границей. Детали читайте в материале.