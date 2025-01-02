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Яхтсмен з Одеси завоював 2 місце у міжнародній регаті

2 січня 2025 16:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит виборов срібло на престижній міжнародній регаті
Одесит посів друге місце на регаті в Іспанії. Фото: Міністерство молоді та спорту
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Український яхтсмен Андрій Вердиш завоював друге місце на регаті XXI New Year’s Race — Memorial Kim Lythgoe 2024, яка відбулася в Іспанії. У напруженій боротьбі одесит поступився лише іспанському конкуренту Дієго Мануелю Торрегросі Сабіо.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України

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Подробиці змагань

Регата пройшла біля узбережжя міста Кадіс і зібрала провідних яхтсменів з усього світу. Одеський спортсмен виступав у класі ILCA7.

Зазначимо, що New Year’s Race — Memorial Kim Lythgoe вважається однією з найважливіших подій у міжнародному яхтингу. Вона традиційно відкриває новий спортивний сезон. 

Що відомо про спортсмена

Андрію Вердишу 20 років, він вихованець одеської спортивної школи №13. Починаючи з 2020 року, Андрій регулярно займає перші місця на національних змаганнях з вітрильного спорту у класі Laser. 

Нагадаємо, фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан визнана найвидатнішою українською атлеткою всіх часів. Цей титул вона заслужила, отримавши найбільшу кількість нагород на Олімпійських іграх.

Також ми повідомляли, що олімпійська чемпіонка з Одеси Анжеліка Терлюга вперше показала новонароджену донечку.

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Оновлено

16:36 У Дніпрі пролунали вибухи — що відомо

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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