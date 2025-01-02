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Яхтсмен из Одессы завоевал 2 место в международной регате

2 января 2025 16:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одессит завоевал серебро на престижной международной регате
Одессит занял второе место на регате в Испании. Фото: Министерство молодежи и спорта
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украинский яхтсмен Андрей Вердыш завоевал второе место на состоявшейся в Испании XII New Year's Race — Memorial Kim Lythgoe 2024. В напряженной борьбе одессит уступил только испанскому конкуренту Диего Мануэлю Торрегроси Сабио.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

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Подробности соревнований

Регата прошла у побережья города Кадис и собрала ведущих яхтсменов со всего мира. Одесский спортсмен выступал в классе ILCA7.

Отметим, что New Year's Race — Memorial Kim Lythgoe считается одним из важнейших событий в международном яхтинге. Она традиционно открывает новый спортивный сезон.

Что известно о спортсмене

Андрею Вердышу 20 лет, он — воспитанник одесской спортивной школы №13. Начиная с 2020 года, Андрей регулярно занимает первые места на национальных соревнованиях по парусному спорту в классе Laser.

Напомним, фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан признана самой выдающейся украинской спортсменкой всех времен. Этот титул она заслужила, получив самое большое количество наград на Олимпийских играх.

Также мы сообщали, что олимпийская чемпионка из Одессы Анжелика Терлюга впервые показала новорожденную дочь.

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