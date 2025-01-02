Одессит завоевал серебро на престижной международной регате

Одессит занял второе место на регате в Испании. Фото: Министерство молодежи и спорта

Украинский яхтсмен Андрей Вердыш завоевал второе место на состоявшейся в Испании XII New Year's Race — Memorial Kim Lythgoe 2024. В напряженной борьбе одессит уступил только испанскому конкуренту Диего Мануэлю Торрегроси Сабио.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

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Подробности соревнований

Регата прошла у побережья города Кадис и собрала ведущих яхтсменов со всего мира. Одесский спортсмен выступал в классе ILCA7.

Отметим, что New Year's Race — Memorial Kim Lythgoe считается одним из важнейших событий в международном яхтинге. Она традиционно открывает новый спортивный сезон.

Что известно о спортсмене

Андрею Вердышу 20 лет, он — воспитанник одесской спортивной школы №13. Начиная с 2020 года, Андрей регулярно занимает первые места на национальных соревнованиях по парусному спорту в классе Laser.

Напомним, фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан признана самой выдающейся украинской спортсменкой всех времен. Этот титул она заслужила, получив самое большое количество наград на Олимпийских играх.

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