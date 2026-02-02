Що зміниться для одеситів уже з лютого 2026 року

Жінки йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З лютого в Україні набувають чинності одразу кілька важливих змін, які торкнуться зарплат, соціальних виплат, бронювання військовозобов’язаних і банківських операцій. Нововведення безпосередньо вплинуть й на життя одеситів.

Новини.LIVE розповідають, які зміни для одеситів відбудуться у лютому.

Бронювання чоловіків

У лютому мешканці Одеси, як і всі українці, відчують одразу кілька змін у соціальній та економічній сферах. Перш за все змінюється порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Якщо раніше деякі підприємства могли отримати рішення за 24 години, тепер розгляд усіх заявок триватиме до 72 годин. Це важливо для одеських комунальних підприємств, портової галузі, транспорту та енергетики.

Доплати працівникам критичної інфраструктури

Для працівників критичної інфраструктури передбачають доплати до зарплати. Йдеться про комунальників, енергетиків та фахівців, які забезпечують стабільну роботу міста. У багатьох одеських службах ці надбавки можуть стати відчутною підтримкою на тлі зростання витрат.

Допомога ВПО

Змінюється і система допомоги внутрішньо переміщеним особам. Оновлюється порядок компенсації витрат на житло та комунальні послуги для тих організацій і громадян, які безкоштовно приймають переселенців. Для Одеси, де проживають тисячі ВПО, це питання залишається одним із ключових.

Контроль банків

Банки з лютого посилюють фінансовий контроль за операціями. Особливу увагу приділятимуть великим переказам і походженню коштів. Одеситам радять бути готовими до додаткових перевірок і запитів документів під час значних фінансових операцій.

Війна та мобілізація

Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено щонайменше до початку травня 2026 року. Це означає, що всі чинні обмеження та правила залишаються в силі, зокрема щодо виїзду за кордон та військового обліку.

Мобільний зв'язок

Також у лютому продовжується оновлення цифрових сервісів і мобільного зв’язку. У деяких регіонах країни запускають елементи мережі 5G та нові електронні сервіси. В Одесі ці зміни поки впроваджують поступово, але вони вже закладають основу для швидшого зв’язку та онлайн-послуг.

Допомога за кордоном

Окремі новації стосуються українців за кордоном, зокрема в Польщі, де змінюються умови соціальних виплат на дітей. Це важливо для одеських родин, які тимчасово проживають у ЄС.

Зарплати вчителям

У лютому українські вчителі почали отримувати підвищені зарплати після змін, закладених у держбюджеті-2026. З 1 січня посадові оклади педагогів і науково-педагогічних працівників збільшили в середньому на 30 % відповідно до Єдиної тарифної сітки, і ці кошти вже надійшли до шкіл та університетів, тож під час лютневих виплат зарплати рахують за новими розмірами. Більші виплати формуються за рахунок зростання базових окладів і, відповідно, доплат, які прив’язані до них, а остаточні суми можуть уточнюватися під час нарахування авансів і зарплат за січень-лютий.

Пенсії та субсидії

У лютому пенсії в Україні не отримають загального підвищення для всіх, але деякі пенсіонери можуть розраховувати на надбавки за віком — автоматичні доплати до пенсії для тих, кому 70–74 років — близько 300 грн, 75–79 років — 456 грн і від 80 років — близько 570 грн, якщо розмір їхньої виплати не перевищує встановленого максимуму ( 10 340 грн). Такі правила діють з 2026 року і продовжують застосовуватися в лютому без нового загального підвищення.

Паралельно українці продовжують отримувати житлові субсидії на опалювальний сезон, а внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на субсидію на оренду житла, при цьому при розрахунку субсидій враховують доходи за попередні квартали минулого року.

Загалом лютий принесе більше контролю, нові правила для бізнесу й соцсфери та додаткову підтримку для окремих категорій працівників. Одеситам радять уважно стежити за офіційними роз’ясненнями, щоб не пропустити важливі зміни.

