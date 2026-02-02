Что изменится для одесситов уже с февраля 2026 года

Женщины идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С февраля в Украине вступают в силу сразу несколько важных изменений, которые коснутся зарплат, социальных выплат, бронирования военнообязанных и банковских операций. Нововведения непосредственно повлияют и на жизнь одесситов.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения для одесситов произойдут в феврале.

Бронирование мужчин

В феврале жители Одессы, как и все украинцы, почувствуют сразу несколько изменений в социальной и экономической сферах. Прежде всего меняется порядок бронирования военнообязанных работников. Если раньше некоторые предприятия могли получить решение за 24 часа, теперь рассмотрение всех заявок будет длиться до 72 часов. Это важно для одесских коммунальных предприятий, портовой отрасли, транспорта и энергетики.

Доплаты работникам критической инфраструктуры

Для работников критической инфраструктуры предусматривают доплаты к зарплате. Речь идет о коммунальщиках, энергетиках и специалистах, которые обеспечивают стабильную работу города. Во многих одесских службах эти надбавки могут стать ощутимой поддержкой на фоне роста расходов.

Помощь ВПЛ

Меняется и система помощи внутренне перемещенным лицам. Обновляется порядок компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги для тех организаций и граждан, которые бесплатно принимают переселенцев. Для Одессы, где проживают тысячи ВПЛ, этот вопрос остается одним из ключевых.

Контроль банков

Банки с февраля усиливают финансовый контроль за операциями. Особое внимание будут уделять крупным переводам и происхождению средств. Одесситам советуют быть готовыми к дополнительным проверкам и запросам документов при значительных финансовых операциях.

Война и мобилизация

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены как минимум до начала мая 2026 года. Это означает, что все действующие ограничения и правила остаются в силе, в частности относительно выезда за границу и военного учета.

Мобильная связь

Также в феврале продолжается обновление цифровых сервисов и мобильной связи. В некоторых регионах страны запускают элементы сети 5G и новые электронные сервисы. В Одессе эти изменения пока внедряют постепенно, но они уже закладывают основу для более быстрой связи и онлайн-услуг.

Помощь за рубежом

Отдельные новации касаются украинцев за рубежом, в частности в Польше, где меняются условия социальных выплат на детей. Это важно для одесских семей, которые временно проживают в ЕС.

Зарплаты учителям

В феврале украинские учителя начали получать повышенные зарплаты после изменений, заложенных в госбюджете-2026. С 1 января должностные оклады педагогов и научно-педагогических работников увеличили в среднем на 30% в соответствии с Единой тарифной сеткой, и эти средства уже поступили в школы и университеты, поэтому во время февральских выплат зарплаты считают по новым размерам. Большие выплаты формируются за счет роста базовых окладов и, соответственно, доплат, которые привязаны к ним, а окончательные суммы могут уточняться при начислении авансов и зарплат за январь-февраль.

Пенсии и субсидии

В феврале пенсии в Украине не получат общего повышения для всех, но некоторые пенсионеры могут рассчитывать на надбавки по возрасту — автоматические доплаты к пенсии для тех, кому 70-74 лет — около 300 грн, 75-79 лет — 456 грн и от 80 лет — около 570 грн, если размер их выплаты не превышает установленного максимума (10 340 грн). Такие правила действуют с 2026 года и продолжают применяться в феврале без нового общего повышения.

Параллельно украинцы продолжают получать жилищные субсидии на отопительный сезон, а внутренне перемещенные лица могут подавать документы на субсидию на аренду жилья, при этом при расчете субсидий учитывают доходы за предыдущие кварталы прошлого года.

В целом февраль принесет больше контроля, новые правила для бизнеса и соцсферы и дополнительную поддержку для отдельных категорий работников. Одесситам советуют внимательно следить за официальными разъяснениями, чтобы не пропустить важные изменения.

