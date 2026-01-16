Курс долара в Україні у 2026 році: прогноз економіста

Точка обміну валют. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2026 році курс долара в Україні залишатиметься відносно стабільним. Різких і тривалих стрибків не очікують, хоча короткі коливання можливі. Вони матимуть сезонний характер і не змінять загальної картини. На ситуацію впливатимуть як внутрішні, так і зовнішні фактори.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів економіст Олег Рубель.

Курс долара

Економіст зазначає, що базовий орієнтир курсу на 2026 рік — близько 45 гривень за долар. В окремі періоди можливі коливання до 50 гривень, однак вони матимуть тимчасовий характер. Такі рухи ринку експерт пов’язує із сезонними факторами та загальною ситуацією у світовій економіці. Олег Рубель наголошує, що навіть за складної безпекової ситуації держава має інструменти для утримання курсу. Йдеться про міжнародну підтримку, стабілізаційні фонди та контроль ключових витрат — зокрема на оборону і соціальну сферу.

"Навіть за прогнозу 45 гривень за долар можливі коливання до 50, але вони будуть сезонними й нетривалими. За умов хоча б часткового поліпшення безпеки Україна активно відбудовуватиметься, і європейські інвестори першими зайдуть у ці проєкти", — пояснив економіст.

Також фахівець прогнозує зростання економіки у 2026 році щонайменше на 2%. У разі призупинення бойових дій ВВП може зрости майже вдвічі швидше — до 4,7–5%. Основними драйверами він називає відновлення логістики, пожвавлення виробництва та розвиток технологій подвійного призначення. На думку експерта, наступний рік відкриє нові можливості для бізнесу, але водночас залишатиметься чутливим до політичних змін як в Україні, так і за її межами.

