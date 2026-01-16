Курс доллара в Украине в 2026 году: прогноз экономиста

Точка обмена валют. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2026 году курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Резких и длительных скачков не ожидают, хотя короткие колебания возможны. Они будут носить сезонный характер и не изменят общей картины. На ситуацию будут влиять как внутренние, так и внешние факторы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Олег Рубель.

Курс доллара

Экономист отмечает, что базовый ориентир курса на 2026 год — около 45 гривен за доллар. В отдельные периоды возможны колебания до 50 гривен, однако они будут иметь временный характер. Такие движения рынка эксперт связывает с сезонными факторами и общей ситуацией в мировой экономике. Олег Рубель отмечает, что даже при сложной ситуации безопасности государство имеет инструменты для удержания курса. Речь идет о международной поддержке, стабилизационных фондах и контроле ключевых расходов - в частности на оборону и социальную сферу.

"Даже при прогнозе 45 гривен за доллар возможны колебания до 50, но они будут сезонными и непродолжительными. В условиях хотя бы частичного улучшения безопасности Украина будет активно отстраиваться, и европейские инвесторы первыми зайдут в эти проекты", — пояснил экономист.

Также специалист прогнозирует рост экономики в 2026 году минимум на 2%. В случае приостановления боевых действий ВВП может вырасти почти вдвое быстрее — до 4,7-5%. Основными драйверами он называет восстановление логистики, оживление производства и развитие технологий двойного назначения. По мнению эксперта, следующий год откроет новые возможности для бизнеса, но в то же время будет оставаться чувствительным к политическим изменениям как в Украине, так и за ее пределами.

