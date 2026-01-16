Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Какой курс доллара ждет одесситов в этом году — прогноз эксперта

Какой курс доллара ждет одесситов в этом году — прогноз эксперта

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 18:20
Курс доллара в Украине в 2026 году: прогноз экономиста
Точка обмена валют. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2026 году курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Резких и длительных скачков не ожидают, хотя короткие колебания возможны. Они будут носить сезонный характер и не изменят общей картины. На ситуацию будут влиять как внутренние, так и внешние факторы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Олег Рубель.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара

Экономист отмечает, что базовый ориентир курса на 2026 год — около 45 гривен за доллар. В отдельные периоды возможны колебания до 50 гривен, однако они будут иметь временный характер. Такие движения рынка эксперт связывает с сезонными факторами и общей ситуацией в мировой экономике. Олег Рубель отмечает, что даже при сложной ситуации безопасности государство имеет инструменты для удержания курса. Речь идет о международной поддержке, стабилизационных фондах и контроле ключевых расходов - в частности на оборону и социальную сферу.

"Даже при прогнозе 45 гривен за доллар возможны колебания до 50, но они будут сезонными и непродолжительными. В условиях хотя бы частичного улучшения безопасности Украина будет активно отстраиваться, и европейские инвесторы первыми зайдут в эти проекты", — пояснил экономист.

Также специалист прогнозирует рост экономики в 2026 году минимум на 2%. В случае приостановления боевых действий ВВП может вырасти почти вдвое быстрее — до 4,7-5%. Основными драйверами он называет восстановление логистики, оживление производства и развитие технологий двойного назначения. По мнению эксперта, следующий год откроет новые возможности для бизнеса, но в то же время будет оставаться чувствительным к политическим изменениям как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, мы сообщали о том, кто будет платить больше за газ в 2026 году. Также мы писали о том, как вернуть деньги, которые "съел" терминал во время отключений света.

курс валют Одесса курс доллара доллар Одесская область прогнозы Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации