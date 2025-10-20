Одеса відновила рух трамвая №7

Трамвай №18 в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі поступово відновлюють роботу міського транспорту після технічних обмежень. Частина трамвайних маршрутів уже курсує, інші поки що залишаються без руху. Містянам радять уважно стежити за оновленням розкладу, щоб уникнути незручностей у дорозі.

Про це повідомили на каналі Одеської міської ради.

Відновлення руху

В Одесі відновив роботу трамвай №7, який напередодні курсував за скороченим маршрутом — від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Херсонського скверу. Тепер рух відбувається у повному обсязі, тож пасажири можуть користуватися звичним маршрутом.

Які трамваї не працюють

Водночас трамвайні маршрути №18 та №20 поки що не працюють. На заміну 20-му трамваю на лінії курсує маршрутне таксі, яке перевозить пасажирів у тому ж напрямку. Обидва маршрути не функціонують від учора.

Міська влада закликає одеситів стежити за актуальною інформацією про роботу транспорту, оскільки графік може змінюватися.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через ворожий обстріл Сумщини затримується низка потягів. Також ми писали, деяких громадян можуть зняти з рейсу Укрзалізниці — Новини.LIVE розповіли про причини.