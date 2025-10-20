Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Яких трамваїв в Одесі сьогодні можна не чекати

Яких трамваїв в Одесі сьогодні можна не чекати

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:21
Оновлено: 10:13
Одеса відновила рух трамвая №7
Трамвай №18 в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі поступово відновлюють роботу міського транспорту після технічних обмежень. Частина трамвайних маршрутів уже курсує, інші поки що залишаються без руху. Містянам радять уважно стежити за оновленням розкладу, щоб уникнути незручностей у дорозі.

Про це повідомили на каналі Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

Відновлення руху

В Одесі відновив роботу трамвай №7, який напередодні курсував за скороченим маршрутом — від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Херсонського скверу. Тепер рух відбувається у повному обсязі, тож пасажири можуть користуватися звичним маршрутом.

Які трамваї не працюють

Водночас трамвайні маршрути №18 та №20 поки що не працюють. На заміну 20-му трамваю на лінії курсує маршрутне таксі, яке перевозить пасажирів у тому ж напрямку. Обидва маршрути не функціонують від учора.

Міська влада закликає одеситів стежити за актуальною інформацією про роботу транспорту, оскільки графік може змінюватися.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через ворожий обстріл Сумщини затримується низка потягів. Також ми писали, деяких громадян можуть зняти з рейсу Укрзалізниці — Новини.LIVE розповіли про причини.

Одеса Одеська область Новини Одеси громадський транспорт трамвай
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації