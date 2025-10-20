Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Каких трамваев в Одессе сегодня можно не ждать

Каких трамваев в Одессе сегодня можно не ждать

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 10:21
обновлено: 10:13
Одесса возобновила движение трамвая №7
Трамвай №18 в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постепенно восстанавливают работу городского транспорта после технических ограничений. Часть трамвайных маршрутов уже курсирует, другие пока остаются без движения. Горожанам советуют внимательно следить за обновлением расписания, чтобы избежать неудобств в дороге.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Восстановление движения

В Одессе возобновил работу трамвай №7, который накануне курсировал по сокращенному маршруту — от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера. Теперь движение происходит в полном объеме, поэтому пассажиры могут пользоваться привычным маршрутом.

Какие трамваи не работают

В то же время трамвайные маршруты №18 и №20 пока не работают. На замену 20-му трамваю на линии курсирует маршрутное такси, которое перевозит пассажиров в том же направлении. Оба маршрута не функционируют со вчерашнего дня.

Городские власти призывают одесситов следить за актуальной информацией о работе транспорта, поскольку график может меняться.

Напомним, мы сообщали, что из-за вражеского обстрела Сумщины задерживается ряд поездов. Также мы писали, некоторых граждан могут снять с рейса Укрзализныци — Новини.LIVE рассказали о причинах.

Одесса Одесская область Новости Одессы общественный транспорт трамвай
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации