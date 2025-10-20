Одесса возобновила движение трамвая №7

Трамвай №18 в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постепенно восстанавливают работу городского транспорта после технических ограничений. Часть трамвайных маршрутов уже курсирует, другие пока остаются без движения. Горожанам советуют внимательно следить за обновлением расписания, чтобы избежать неудобств в дороге.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Восстановление движения

В Одессе возобновил работу трамвай №7, который накануне курсировал по сокращенному маршруту — от 11-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера. Теперь движение происходит в полном объеме, поэтому пассажиры могут пользоваться привычным маршрутом.

Какие трамваи не работают

В то же время трамвайные маршруты №18 и №20 пока не работают. На замену 20-му трамваю на линии курсирует маршрутное такси, которое перевозит пассажиров в том же направлении. Оба маршрута не функционируют со вчерашнего дня.

Городские власти призывают одесситов следить за актуальной информацией о работе транспорта, поскольку график может меняться.

Напомним, мы сообщали, что из-за вражеского обстрела Сумщины задерживается ряд поездов. Также мы писали, некоторых граждан могут снять с рейса Укрзализныци — Новини.LIVE рассказали о причинах.