Україна
Яким буде перший день 2026 року — погода в Одесі на сьогодні

Яким буде перший день 2026 року — погода в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 1 січня 2026: холодно з сильним вітром — прогноз Гідрометцентру
Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У перший день 2026 року, в Одесі буде холодна погода. Також очікується сильний вітер. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -4…-6 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Погода в Одесі та Області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 1 січня

  • Якщо 1 січня дує сильний вітер — очікується багатий врожай фруктів.
  • Коли відлуння чути далеко — настане сильний мороз.
  • Ранковий іній на деревах віщує врожайний рік.
  • Снігурі голосно щебечуть — скоро піде сніг, а після снігу буде добрий врожай.
  • Зоряна ніч на Василя обіцяє багато ягід влітку.
  • Якщо собаки катаються по землі — буде сильний вітер.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, в яких областях температура повітря впаде до -19 °C. Також ми писали про те, що синоптикиня Діденко розповіла прогноз погоди на 1 січня.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
