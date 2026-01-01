Погода в Одесі 1 січня 2026: холодно з сильним вітром — прогноз Гідрометцентру

Яким буде перший день 2026 року — погода в Одесі на сьогодні
У перший день 2026 року, в Одесі буде холодна погода. Також очікується сильний вітер. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -4…-6 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарна погода. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.
Прикмети на 1 січня
- Якщо 1 січня дує сильний вітер — очікується багатий врожай фруктів.
- Коли відлуння чути далеко — настане сильний мороз.
- Ранковий іній на деревах віщує врожайний рік.
- Снігурі голосно щебечуть — скоро піде сніг, а після снігу буде добрий врожай.
- Зоряна ніч на Василя обіцяє багато ягід влітку.
- Якщо собаки катаються по землі — буде сильний вітер.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, в яких областях температура повітря впаде до -19 °C. Також ми писали про те, що синоптикиня Діденко розповіла прогноз погоди на 1 січня.
Читайте Новини.LIVE!