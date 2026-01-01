Погода в Одесі 1 січня 2026: холодно з сильним вітром — прогноз Гідрометцентру

Люди йдуть вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У перший день 2026 року, в Одесі буде холодна погода. Також очікується сильний вітер. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -4…-6 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 1 січня

Якщо 1 січня дує сильний вітер — очікується багатий врожай фруктів.

Коли відлуння чути далеко — настане сильний мороз.

Ранковий іній на деревах віщує врожайний рік.

Снігурі голосно щебечуть — скоро піде сніг, а після снігу буде добрий врожай.

Зоряна ніч на Василя обіцяє багато ягід влітку.

Якщо собаки катаються по землі — буде сильний вітер.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, в яких областях температура повітря впаде до -19 °C. Також ми писали про те, що синоптикиня Діденко розповіла прогноз погоди на 1 січня.