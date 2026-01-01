Погода в Одессе 1 января 2026 года: холодно с сильным ветром - прогноз Гидрометцентра

Люди идут по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В первый день 2026 года, в Одессе будет холодная погода. Также ожидается сильный ветер. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее перед выходом на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -4...-6 °C, днем поднимется до 0...+2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, без осадков. Температура воздуха ночью будет от -4 С° до -9 °C, днем поднимется до -3...+2 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 1 января

Если 1 января дует сильный ветер — ожидается богатый урожай фруктов.

Когда эхо слышно далеко — наступит сильный мороз.

Утренний иней на деревьях предвещает урожайный год.

Снегири громко щебечут — скоро пойдет снег, а после снега будет хороший урожай.

Звездная ночь на Василия обещает много ягод летом.

Если собаки катаются по земле — будет сильный ветер.

Напомним, мы сообщали о том, в каких областях температура воздуха упадет до -19 °C. Также мы писали о том, что синоптик Диденко рассказала прогноз погоды на 1 января.