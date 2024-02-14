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Якою буде погода в Одесі на День святого Валентина — прогноз синоптиків

14 лютого 2024 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 лютого
Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У День святого Валентина, 14 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом усього дня місто оповине густий туман. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Часом невеликий дощ.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +7..+8 °С, вдень +9..+10 °С.
Якою буде погода в Одесі на День святого Валентина — прогноз синоптиків - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно.
  • Невеликий дощ.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +6..+9 °С, вдень +8..+13 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Якою буде погода в Одесі на День святого Валентина — прогноз синоптиків - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 14 лютого

В Україні 14 лютого очікується хмарна погода. В областях прогнозують помірний дощ, а на заході — з мокрим снігом. Температура повітря максимально підніметься до +9 °C.

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