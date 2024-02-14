Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 лютого

Якою буде погода в Одесі на День святого Валентина — прогноз синоптиків
14 лютого 2024 06:17
Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE
У День святого Валентина, 14 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом усього дня місто оповине густий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Часом невеликий дощ.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +7..+8 °С, вдень +9..+10 °С.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Невеликий дощ.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +6..+9 °С, вдень +8..+13 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 14 лютого
В Україні 14 лютого очікується хмарна погода. В областях прогнозують помірний дощ, а на заході — з мокрим снігом. Температура повітря максимально підніметься до +9 °C.
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