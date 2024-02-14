Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 лютого

Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У День святого Валентина, 14 лютого, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом усього дня місто оповине густий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Часом невеликий дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7..+8 °С, вдень +9..+10 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно.

Невеликий дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6..+9 °С, вдень +8..+13 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 14 лютого

В Україні 14 лютого очікується хмарна погода. В областях прогнозують помірний дощ, а на заході — з мокрим снігом. Температура повітря максимально підніметься до +9 °C.