Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 февраля.

Какая будет погода в Одессе на День святого Валентина — прогноз синоптиков
14 февраля 2024 06:17
Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В День святого Валентина, 14 февраля, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. В течение всего дня город погрузится в густой туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Временами небольшой дождь.
- Ночью и утром туман.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +7..+8 °С, днем +9..+10 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Небольшой дождь.
- Ночью и утром туман.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +6..+9 °С, днем +8..+13 °С.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 14 февраля
В Украине 14 февраля ожидается облачная погода. В областях прогнозируют умеренный дождь, а на западе с мокрым снегом. Температура воздуха максимально поднимется до +9 °C.
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