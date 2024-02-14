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Какая будет погода в Одессе на День святого Валентина — прогноз синоптиков

14 февраля 2024 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 февраля.
Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В День святого Валентина, 14 февраля, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. В течение всего дня город погрузится в густой туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Временами небольшой дождь.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +7..+8 °С, днем +9..+10 °С.
Какая будет погода в Одессе на День святого Валентина — прогноз синоптиков - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Небольшой дождь.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +6..+9 °С, днем +8..+13 °С.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Какая будет погода в Одессе на День святого Валентина — прогноз синоптиков - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 14 февраля

В Украине 14 февраля ожидается облачная погода. В областях прогнозируют умеренный дождь, а на западе с мокрым снегом. Температура воздуха максимально поднимется до +9 °C.

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