Якою буде погода в Одесі на Різдво — прогноз від синоптиків

Дівчина в парку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 25 грудня, в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря подекуди буде підійматися до +11 °C, морська вода +4…+ 5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +3 °C. Вітер південно-західний — 3,0 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +9 °C. Вітер південно-західний — 5,4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +11 °C. Вітер південно-західний — 4,4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до +8 °C. Вітер південно-західний — до 4,7 м/с.

Схід сонця: 11 грудня сонце зійде о 07:40.

Захід сонця: 11 грудня сонце заходитиме о 16:14.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 34 хвилин.

Прогноз погоди в Україні на Різдво

За словами народного синоптика Наталії Діденко, у ніч на Різдво очікується -6...-2 °C, а вдень істотно потепліє до +4...+9 °C. На півдні та південному заході буде +10...+13 °C.

Завтра очікується сніг, який перейде у дощ. До того ж буде вітряно, пориви західного вітру можуть сягати 15-22 метрів за секунду.