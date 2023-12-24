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Какая будет погода в Одессе на Рождество — прогноз от синоптиков

24 декабря 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе на Рождество — прогноз от синоптиков
Девушка в парке. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 25 декабря, в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха будет подниматься до +11 °C, морская вода +4…+ 5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +3 °C. Ветер юго-западный — 3,0 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +9 °C. Ветер юго-западный — 5,4 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +11 °C. Ветер юго-западный — 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер юго-западный — до 4,7 м/с.

Восход: 11 декабря солнце взойдет в 07:40.
Закат: 11 декабря солнце будет заходить в 16:14.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 34 минут.

Прогноз погоды в Украине на Рождество

По словам народного синоптика Натальи Диденко, в ночь на Рождество ожидается -6...-2°C, а днем существенно потеплеет до +4...+9°C. На юге и юго-западе будет +10...+13°C.

В субботу ожидается снег, который перейдет в дождь. К тому же будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.

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