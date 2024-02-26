Якою буде погода в Одесі сьогодні — прогноз синоптиків

Літнє подружжя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 26 лютого, буде похмурою та теплою. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +3...+5°С, вдень +8...+10°С.

Вітер західний — до 6 м/с.

Схід сонця: 26 лютого сонце зійде о 06:42.

Захід сонця: 26 лютого сонце заходитиме о 17:37.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 54 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +1...+6 °C, вдень +8...13 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 26 лютого

Погода в Україні 26 лютого очікується переважно хмарною з проясненнями, без опадів, лише в західних і Житомирській областях місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у східній частині вночі -5...0 °C, вдень +2...+7 °C; на решті території вночі +1...+6°C, а вдень +5...+10°C. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму вдень прогнозується +11...+16°C.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі близько 0°C, вдень +1...+6°C.