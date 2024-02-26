Какая будет погода в Одессе сегодня — прогноз синоптиков

Пожилые супруги. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 26 февраля, будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.

Ветер западный — до 6 м/с.

Восход: 26 февраля солнце взойдет в 06:42.

Заход: 26 февраля солнце будет заходить в 17:37.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 54 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +1...+6°C, днем +8...13°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 26 февраля

Погода в Украине 26 февраля ожидается преимущественно облачным с прояснениями, без осадков, лишь в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в восточной части ночью -5...0°C, днем +2...+7°C; на остальной территории ночью +1...+6°C, а днем +5...+10°C. В Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму днем прогнозируется +11...+16°C.

На высокогорье Карпат кратковременный дождь и мокрый снег, температура ночью около 0°C, днем +1...+6°C.