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Какая будет погода в Одессе сегодня — прогноз синоптиков

26 февраля 2024 06:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе сегодня — прогноз синоптиков
Пожилые супруги. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 26 февраля, будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.
  • Ветер западный — до 6 м/с.

Восход: 26 февраля солнце взойдет в 06:42.
Заход: 26 февраля солнце будет заходить в 17:37.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 54 минуты.

Какая будет погода в Одессе сегодня — прогноз синоптиков - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +1...+6°C, днем +8...13°C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Какая будет погода в Одессе сегодня — прогноз синоптиков - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 26 февраля

Погода в Украине 26 февраля ожидается преимущественно облачным с прояснениями, без осадков, лишь в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в восточной части ночью -5...0°C, днем +2...+7°C; на остальной территории ночью +1...+6°C, а днем +5...+10°C. В Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму днем прогнозируется +11...+16°C.

На высокогорье Карпат кратковременный дождь и мокрый снег, температура ночью около 0°C, днем +1...+6°C.

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